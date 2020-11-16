ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионка Беларуси по муай-тай Махно о том, почему молчат тайские боксеры: «Все просто – им #####. Зато им не ##### на 800 рублей, которые они получают»

16.11.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка Беларуси по муай-тай Ася Махно поделилась мнением о том, почему тайские боксеры не высказываются о ситуации в стране.

«Смогли ли бы тайские боксеры официально высказать свою позицию против насилия? Нет. И не потому, что они настолько тупые, что не замечают, что происходит в стране с августа. Не потому, что они трусы или им сильно угрожают. Все знают, что наши тайские боксеры одни из самых сильных в мире. Если они находят в себе силы столько лет не спускаться с пьедесталов, то за 100 дней нашли бы в себе хоть что-то чтобы высказать свою позицию на людях. Но они этого не делают. Все просто – им ##### [все равно]. Зато им не ##### [все равно] на 800 рублей, которые они получают», – сказала

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионка Беларуси по муай-тай Ася Махно поделилась мнением о том, почему тайские боксеры не высказываются о ситуации в стране.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лукашенко – Соболенко: «Твои успехи прославляют Беларусь и демонстрируют лучшие качества нашего народа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика