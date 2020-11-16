Чемпионка Беларуси по муай-тай Махно о том, почему молчат тайские боксеры: «Все просто – им #####. Зато им не ##### на 800 рублей, которые они получают»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка Беларуси по муай-тай Ася Махно поделилась мнением о том, почему тайские боксеры не высказываются о ситуации в стране.

«Смогли ли бы тайские боксеры официально высказать свою позицию против насилия? Нет. И не потому, что они настолько тупые, что не замечают, что происходит в стране с августа. Не потому, что они трусы или им сильно угрожают. Все знают, что наши тайские боксеры одни из самых сильных в мире. Если они находят в себе силы столько лет не спускаться с пьедесталов, то за 100 дней нашли бы в себе хоть что-то чтобы высказать свою позицию на людях. Но они этого не делают. Все просто – им ##### [все равно]. Зато им не ##### [все равно] на 800 рублей, которые они получают», – сказала