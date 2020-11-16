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Лукашенко – Соболенко: «Твои успехи прославляют Беларусь и демонстрируют лучшие качества нашего народа»
16.11.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире.
«Твои успехи прославляют Беларусь и демонстрируют лучшие качества нашего народа. Желаю крепкого здоровья и новых достижений», – говорится в поздравлении.
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Лукашенко – Соболенко: «Твои успехи прославляют Беларусь и демонстрируют лучшие качества нашего народа»
Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире.
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