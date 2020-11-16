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«Он не наш герой». В Челябинске испортили граффити с Хабибом
16.11.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который создал южноуральский райтер Тимур Бразил в честь победы спортсмена.
На граффити с бойцом написано: «Он не наш герой».
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Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который создал южноуральский райтер Тимур Бразил в честь...
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