ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он не наш герой». В Челябинске испортили граффити с Хабибом

16.11.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который создал южноуральский райтер Тимур Бразил в честь победы спортсмена.

На граффити с бойцом написано: «Он не наш герой».


24 октября на UFC 254 Нурмагомедов победил Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры.

Даже в Ирландии не знают, как относиться к Конору: то считают героем и видят президентом, то смывают его виски в унитаз

Хабиб: «С 2015 года уже 47 раз сдал анализы на допинг. Просто вдумайтесь в это число»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который создал южноуральский райтер Тимур Бразил в честь...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Такой хоккей нам не нужен: Басков внесен в список невъездных в Латвию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика