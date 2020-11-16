«Он не наш герой». В Челябинске испортили граффити с Хабибом

Источник материала: Tribuna.com

Вандалы в Челябинске испортили граффити с изображением чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который создал южноуральский райтер Тимур Бразил в честь победы спортсмена.

На граффити с бойцом написано: «Он не наш герой».

24 октября на UFC 254 Нурмагомедов победил Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры.

Даже в Ирландии не знают, как относиться к Конору: то считают героем и видят президентом, то смывают его виски в унитаз

Хабиб: «С 2015 года уже 47 раз сдал анализы на допинг. Просто вдумайтесь в это число»