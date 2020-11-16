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Экс-капитан «Гомеля» Айдов пожизненно отстранен от футбола во всей юрисдикции ФИФА за «договорняки»
16.11.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший капитан «Гомеля», российский полузащитник Дмитрий Айдов решением ФИФА пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всех странах мира, сообщает
Он не сможет участвовать в любом качестве ни в каких футбольных активностях, организованных ФИФА, локальными федерациями, участвовать в проектах, финансируемых правительствами стран.
Айдов был фигурантом громкого дела о договорных матчах. По информации следствия, за сдачу игр против БАТЭ и брестского «Динамо» россиянин получил 22000 долларов. БФФ позже пожизненно дисквалифицировала игрока, признав его персоной нон-грата.
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Бывший капитан «Гомеля», российский полузащитник Дмитрий Айдов решением ФИФА пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности во всех странах мира,...
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