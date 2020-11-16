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Трамп написал в твиттере: «Я выиграл выборы». «Спартак» ответил: «Мы победили на «Энфилде» в 2017-м»

16.11.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на твит бывшего президента США Дональда Трампа.

Политик, набравший 235 голосов выборщиков против 290 у Джо Байдена, заявил о своей победе на недавних президентских выборах, написав в твиттере: «Я выиграл выборы!»

«Спартак» ответил ему: «Мы победили «Ливерпуль» на «Энфилде» в 2017 году!» Напомним, тот матч группового этапа Лиги чемпионов московский клуб проиграл со счетом 0:7.

Также на твит Трампа отреагировал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, написавший: «Я выиграл чемпионат мира». Англичане лишь раз в своей истории становились чемпионами мира. Это произошло в 1966 году.

 
 
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Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на твит бывшего президента США Дональда Трампа.
 
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