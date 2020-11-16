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Трамп написал в твиттере: «Я выиграл выборы». «Спартак» ответил: «Мы победили на «Энфилде» в 2017-м»
16.11.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба
Политик, набравший 235 голосов выборщиков против 290 у
«Спартак» ответил ему: «Мы победили
Также на твит Трампа отреагировал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер,
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Трамп написал в твиттере: «Я выиграл выборы». «Спартак» ответил: «Мы победили на «Энфилде» в 2017-м»
Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на твит бывшего президента США Дональда Трампа.
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