Глава ФХР Третьяк заявил о готовности России провести ЧМ-2021 в случае его переноса из Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХР Владислав Третьяк заявил о готовности России провести ЧМ-2021 в случае его переноса из Беларуси

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Россия готова принять чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его переноса из Беларуси.

«Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, но никто не знает сейчас, как все будет в Беларуси. Никто же не знал, что такая ситуация возникнет в стране.

Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошел в Беларуси и Латвии, как запланировано», — цитирует Третьяка сетевое издание «Metarating».

В 2021 году проведения мирового первенства запланировано в Беларуси и Латвии. Ранее латвийская сторона обратилась в IIHF с просьбой перенести чемпионат в другую страну из-за ситуации с протестами в Беларуси.