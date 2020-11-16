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Бывший босс Шумахера, рассказал, следит ли чемпион за карьерой своего сына
16.11.2020 19:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Известный гонщик "Формулы-1", семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер следит за карьерой своего сына Мика, сообщил президент FIA и друг семьи легендарного пилота Жан Тодт.
Мик Шумахер выступает в "Формуле-2" и на данный момент лидирует в личном зачете. По слухам, уже в следующем году он может перейти в "Большие призы".
© REUTERS / TOLGA BOZOGLU
"Конечно, он (Михаэль - Sputnik) следит за ним (сыном - Sputnik). Мик участвует в "Формуле-2", он, вероятно, будет участвовать в гонках "Формулы-1" в следующем году. Это будет большой вызов", - цитирует слова Тодта, в чемпионские годы Михаэля возглавлявшего команду Ferrari,
Президент FIA рассказал и состоянии здоровья семикратного чемпиона.
"Я вижу Михаэля очень часто, один или два раза в месяц. Мой ответ всегда один и тот же все время: он борется, и мы можем только пожелать ему и его семье, чтобы все стало лучше", - уточнил Тодт.
Напомним, Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в 2013 году. В декабре 2018-го СМИ писали, что спортсмен больше не прикован к кровати и не нуждается в ИВЛ. Вместе с тем, информации о состоянии здоровья Шумахера крайне мало – семья гонщика старается не распространяться об этом.
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Мик Шумахер сейчас лидирует в личном зачете "Формулы-2" и, по слухам, уже в следующем сезоне может перейти в "Королевские гонки".
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