Бывший босс Шумахера, рассказал, следит ли чемпион за карьерой своего сына

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Известный гонщик "Формулы-1", семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер следит за карьерой своего сына Мика, сообщил президент FIA и друг семьи легендарного пилота Жан Тодт.

Мик Шумахер выступает в "Формуле-2" и на данный момент лидирует в личном зачете. По слухам, уже в следующем году он может перейти в "Большие призы".

"Конечно, он (Михаэль - Sputnik) следит за ним (сыном - Sputnik). Мик участвует в "Формуле-2", он, вероятно, будет участвовать в гонках "Формулы-1" в следующем году. Это будет большой вызов", - цитирует слова Тодта, в чемпионские годы Михаэля возглавлявшего команду Ferrari, Motorsport .

Президент FIA рассказал и состоянии здоровья семикратного чемпиона.

"Я вижу Михаэля очень часто, один или два раза в месяц. Мой ответ всегда один и тот же все время: он борется, и мы можем только пожелать ему и его семье, чтобы все стало лучше", - уточнил Тодт.

Напомним, Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, упав во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в 2013 году. В декабре 2018-го СМИ писали, что спортсмен больше не прикован к кровати и не нуждается в ИВЛ. Вместе с тем, информации о состоянии здоровья Шумахера крайне мало – семья гонщика старается не распространяться об этом.

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