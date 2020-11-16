Сегодня в Цюрихе состоялся пикет около IIHF. В эти дни федерация должна принять решение о проведении ЧМ-2021

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Цюрихе состоялся пикет около IIHF – международной федерации хоккея на льду. В эти дни федерация должна принять решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси в 2021 году.

Ассоциация RAZAM.CH обратилась к IIHF в открытом письме и призвала перенести чемпионат в другую страну в связи с проблемами безопасности и многочисленным нарушениям прав человека в Беларуси.



