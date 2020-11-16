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Сегодня в Цюрихе состоялся пикет около IIHF. В эти дни федерация должна принять решение о проведении ЧМ-2021
16.11.2020 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Цюрихе состоялся пикет около IIHF – международной федерации хоккея на льду. В эти дни федерация должна принять решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси в 2021 году.
Ассоциация RAZAM.CH обратилась к IIHF в открытом письме и призвала перенести чемпионат в другую страну в связи с проблемами безопасности и многочисленным нарушениям прав человека в Беларуси.
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Сегодня в Цюрихе состоялся пикет около IIHF. В эти дни федерация должна принять решение о проведении ЧМ-2021
Сегодня в Цюрихе состоялся пикет около IIHF – международной федерации хоккея на льду.
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