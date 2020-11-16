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Тренер РЦОП по футболу Протасеня получил 14 суток ареста. Он пришел на «Площадь перемен» с красно-зеленым флагом
16.11.2020 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер РЦОП по футболу Руслан Протасеня был задержан 15 ноября за участие в несанкционированном митинге. Специалиста задержали возле «Площади перемен».
16 ноября состоялся суд.
На суде Протасеня рассказал, что пришел почтить память Романа Бондаренко, с собой был красно-зеленый флаг Беларуси размером 90/150. Спросил у сотрудника ОМОНа, может ли он находиться там с таким флагом, но его отвезли в РОВД.
Суд назначил наказание в виде 14 суток административного ареста.
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Тренер РЦОП по футболу Протасеня получил 14 суток ареста. Он пришел на «Площадь перемен» с красно-зеленым флагом
Тренер РЦОП по футболу Руслан Протасеня был задержан 15 ноября за участие в несанкционированном митинге.
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