Тренер РЦОП по футболу Протасеня получил 14 суток ареста. Он пришел на «Площадь перемен» с красно-зеленым флагом

Источник материала: Tribuna.com

Тренер РЦОП по футболу Руслан Протасеня был задержан 15 ноября за участие в несанкционированном митинге. Специалиста задержали возле «Площади перемен».

16 ноября состоялся суд.

На суде Протасеня рассказал, что пришел почтить память Романа Бондаренко, с собой был красно-зеленый флаг Беларуси размером 90/150. Спросил у сотрудника ОМОНа, может ли он находиться там с таким флагом, но его отвезли в РОВД.

Суд назначил наказание в виде 14 суток административного ареста.