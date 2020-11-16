ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китаров перейдет в «Юность» 

16.11.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров перейдет в «Юность».

В нынешнем сезоне он провел 6 матчей за клуб КХЛ «Куньлунь» без набранных очков.

В джерси «Юности» Александр сыграл уже 196 матчей, трижды становился чемпионом Беларуси и один раз обладателем Континентального кубка.

В прошлом сезоне на его счету было 6 (3+3) очков при 36 минутах штрафа и показателе полезности «-18» в 59 матчах за минское «Динамо». Кроме того, Китаров провел пять матчей в форме национальной сборной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров перейдет в «Юность».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-защитник «Гранита» Карбовский: «Футболисты, мы одна большая семья. Почему вы сидите, засунув свои языки глубоко в жопу? Мы же не такие тупые, как белорусские хоккеисты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика