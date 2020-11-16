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Китаров перейдет в «Юность»
16.11.2020 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров перейдет в «Юность».
В нынешнем сезоне он провел 6 матчей за клуб КХЛ «Куньлунь» без набранных очков.
В джерси «Юности» Александр сыграл уже 196 матчей, трижды становился чемпионом Беларуси и один раз обладателем Континентального кубка.
В прошлом сезоне на его счету было 6 (3+3) очков при 36 минутах штрафа и показателе полезности «-18» в 59 матчах за минское «Динамо». Кроме того, Китаров провел пять матчей в форме национальной сборной Беларуси.
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Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров перейдет в «Юность».
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