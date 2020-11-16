Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров перейдет в «Юность».

В нынешнем сезоне он провел 6 матчей за клуб КХЛ «Куньлунь» без набранных очков.

В джерси «Юности» Александр сыграл уже 196 матчей, трижды становился чемпионом Беларуси и один раз обладателем Континентального кубка.

В прошлом сезоне на его счету было 6 (3+3) очков при 36 минутах штрафа и показателе полезности «-18» в 59 матчах за минское «Динамо». Кроме того, Китаров провел пять матчей в форме национальной сборной Беларуси.