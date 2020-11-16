Экс-линейный сборной Беларуси Климовец о ситуации в Беларуси: «По тому, что вижу из Германии, происходящее – ненормально. Это нонсенс»

Источник материала: Tribuna.com

Известный линейный сборных Беларуси и Германии Андрей Климовец в интервью «Прессболу» поделился соображениями о ситуации на родине.

- Что думаете о происходящем в Беларуси?

– Скажу так: я нахожусь в Германии. Это далеко — 1700 километров. Информацию могу черпать из интернета — неизвестно, полностью ли она достоверна. Но по тому, что я вижу там, происходящее — ненормально. Это нонсенс, – сказал Климовец.