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Избитый при задержании в Минске Козека провел первый матч за «Крумкачоў» после выхода из лазарета
17.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Крумкачоў» Сергей Козека вернулся из лазарета и возобновил выступление в первой лиге чемпионата Беларуси. 15 ноября он сыграл в победном выездном матче с «Гранитом» (2:1), заменив Павла Рассолько.
Именно эти футболисты в августе были арестованы правоохранительными органами в ходе акции протеста в Минске. Их подозревали в повреждении автомобиля силовиков.
Козека при задержании был сильно избит, ему сломали позвонок и повредили почки. Врачи предписали пациенту постельный режим в течение четырех недель. Футболист смог вернуться на поле лишь спустя два с половиной месяца.
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Полузащитник «Крумкачоў» Сергей Козека вернулся из лазарета и возобновил выступление в первой лиге чемпионата Беларуси.
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