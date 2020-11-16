Избитый при задержании в Минске Козека провел первый матч за «Крумкачоў» после выхода из лазарета 

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Крумкачоў» Сергей Козека вернулся из лазарета и возобновил выступление в первой лиге чемпионата Беларуси. 15 ноября он сыграл в победном выездном матче с «Гранитом» (2:1), заменив Павла Рассолько.

Именно эти футболисты в августе были арестованы правоохранительными органами в ходе акции протеста в Минске. Их подозревали в повреждении автомобиля силовиков.

Козека при задержании был сильно избит, ему сломали позвонок и повредили почки. Врачи предписали пациенту постельный режим в течение четырех недель. Футболист смог вернуться на поле лишь спустя два с половиной месяца.