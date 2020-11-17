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КХЛ. «Амур» примет «Авангард», «Сибирь» против «Торпедо», «Барыс» сыграет с «Магниткой»

17.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередной игровой день КХЛ «Амур» вновь сыграет с «Авангардом»«Сибирь» примет «Торпедо», а «Барыс» – «Магнитку».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Авангард
Дата проведения
17 ноября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Торпедо
Дата проведения
17 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Барыс – Металлург Мг
Дата проведения
17 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

 
 
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В очередной игровой день КХЛ «Амур» вновь сыграет с «Авангардом», «Сибирь» примет «Торпедо», а «Барыс» – «Магнитку».
 
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