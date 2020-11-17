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КХЛ. «Амур» примет «Авангард», «Сибирь» против «Торпедо», «Барыс» сыграет с «Магниткой»
17.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В очередной игровой день КХЛ «Амур» вновь сыграет с «Авангардом», «Сибирь» примет «Торпедо», а «Барыс» – «Магнитку».
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