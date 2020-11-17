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Алексей Бага: «В том, что чемпионом будет БАТЭ, я не сомневаюсь»
17.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный БАТЭ Алексей Бага спрогнозировал итоговый расклад в чемпионате Беларуси, сообщает «
– Рискнете спрогнозировать призовую тройку?
– БАТЭ, «Шахтер»... А по бронзе затрудняюсь.
– И все же?
– Если третье место делят «Неман» и «Торпедо», от них и оттолкнусь. Гродно давно не был с медалями, а Жодино никогда. В обоих клубах работает много моих друзей и прекрасных людей. Игорь Ковалевич и Вовка Невинский в «Немане», Иосифович в «Торпедо», с которым чуть ли не всю жизнь прошли... Пусть победит сильнейший, более мастеровитый, удачливый — как угодно. А вот в том, что чемпионом будет БАТЭ, я не сомневаюсь.
– Почему?
– Потому что выиграет два оставшихся матча, – сказал Бага.
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Экс-главный БАТЭ Алексей Бага спрогнозировал итоговый расклад в чемпионате Беларуси, сообщает «Прессбол».
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