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Алексей Бага: «В том, что чемпионом будет БАТЭ, я не сомневаюсь»

17.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный БАТЭ Алексей Бага спрогнозировал итоговый расклад в чемпионате Беларуси, сообщает «Прессбол».

– Рискнете спрогнозировать призовую тройку?

– БАТЭ, «Шахтер»... А по бронзе затрудняюсь.

– И все же?

– Если третье место делят «Неман» и «Торпедо», от них и оттолкнусь. Гродно давно не был с медалями, а Жодино никогда. В обоих клубах работает много моих друзей и прекрасных людей. Игорь Ковалевич и Вовка Невинский в «Немане», Иосифович в «Торпедо», с которым чуть ли не всю жизнь прошли... Пусть победит сильнейший, более мастеровитый, удачливый — как угодно. А вот в том, что чемпионом будет БАТЭ, я не сомневаюсь.

– Почему?

– Потому что выиграет два оставшихся матча, – сказал Бага.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-главный БАТЭ Алексей Бага спрогнозировал итоговый расклад в чемпионате Беларуси, сообщает «Прессбол».
 
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