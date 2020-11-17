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Игрок «Шахтера» Радюк: «Ужасно жить в стране, где взрослые мужики, многолетние спортсмены боятся даже свое мнение сказать, боятся поддержать коллег»

17.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Волейболист солигорского «Шахтера» Андрей Радюк объяснил, почему одноклубники не спешат комментировать действия силовиков и власти в Беларуси.

– Партнеры объясняли, почему не хотят?

– Аргументы были, конечно.

– Какие?

– Опишу в общих чертах. Власть очень сильная, она 26 лет под себя подминала абсолютно всё: милицию, суды, прокуратуру и так далее. Ребята, куда вы лезете! Она и вас съест и погубит. Рты закройте, сидите и живите. Как-то так.

У ребят был страх, связанный с выходом из зоны комфорта. И это, конечно, ужас – жить в таком положении, когда не знаешь, на кого рассчитывать. Ужасно жить в такой стране, где взрослые мужики, многолетние спортсмены (а большинство из них мастера спорта или кандидаты в мастера – психологически и физически очень крепкие люди) боятся даже свое мнение сказать, боятся поддержать коллег, боятся сказать «нет». Но, что отрадно, глядя на события последних месяцев, мы видим что гражданское общество созрело для понимания самого себя и того, куда нужно двигаться в будущем, – сказал Радюк.

«Главная задача людей – победить диктатуру и вернуть право выбирать!» Этот игрок не поедет в сборную, пока в Беларуси не сменится власть

 
 
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Волейболист солигорского «Шахтера» Андрей Радюк объяснил, почему одноклубники не спешат комментировать действия силовиков и власти в Беларуси.
 
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