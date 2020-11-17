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Алексей Бага – о решении Мартыновича, Драгуна и Нехайчика завершить выступление за сборную: «У каждого свои мотивы: мы видим, кто и что говорит, о чем размышляет»
17.11.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал «
– Мартынович, Драгун и Нехайчик прекратили выступления за сборную Беларуси. Как восприняли новость?
– Как то, от чего в жизни никуда не деться. Санька и в прошлом году говорил мне, что пора. А Стас и Пашка... Все равно этот момент рано или поздно наступает. У каждого свои мотивы: мы видим, кто и что говорит, о чем размышляет... Да, с таким опытом и мастерством ребята еще помогли бы сборной, но их тоже можно понять. И возраст подкрадывается, и непростые сезоны для клубов, – сказал Бага.
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Алексей Бага – о решении Мартыновича, Драгуна и Нехайчика завершить выступление за сборную: «У каждого свои мотивы: мы видим, кто и что говорит, о чем размышляет»
Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал «Прессболу» о том, как он воспринял новость о завершении выступлений за сборную Беларуси Александра Мартыновича,...
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