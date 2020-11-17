Алексей Бага – о решении Мартыновича, Драгуна и Нехайчика завершить выступление за сборную: «У каждого свои мотивы: мы видим, кто и что говорит, о чем размышляет»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал « Прессболу » о том, как он воспринял новость о завершении выступлений за сборную Беларуси Александра Мартыновича, Станислава Драгуна и Павла Нехайчика.

– Мартынович, Драгун и Нехайчик прекратили выступления за сборную Беларуси. Как восприняли новость?

– Как то, от чего в жизни никуда не деться. Санька и в прошлом году говорил мне, что пора. А Стас и Пашка... Все равно этот момент рано или поздно наступает. У каждого свои мотивы: мы видим, кто и что говорит, о чем размышляет... Да, с таким опытом и мастерством ребята еще помогли бы сборной, но их тоже можно понять. И возраст подкрадывается, и непростые сезоны для клубов, – сказал Бага.