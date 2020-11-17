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Депутат Европарламента Нидермайер: «ЧМ-2021 не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан»

17.11.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Депутат Европарламента Людек Нидермайер призвал отнять у Беларуси право на проведение ЧМ-2021.

«Чемпионат не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан, борющихся за демократию. Спорт – это объединение людей в духе калокагатии. Здесь нет места жестокому обращению и насилию», – написал Нидермайер.

 
 
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