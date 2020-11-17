Депутат Европарламента Нидермайер: «ЧМ-2021 не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан»

Источник материала: Tribuna.com

Депутат Европарламента Людек Нидермайер призвал отнять у Беларуси право на проведение ЧМ-2021.

«Чемпионат не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан, борющихся за демократию. Спорт – это объединение людей в духе калокагатии. Здесь нет места жестокому обращению и насилию», – написал Нидермайер.