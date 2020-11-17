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Левченко о действиях властей по отношению к жителям Новой Боровой: «Чем хуже «они» делают нам, тем хуже «они» делают себе»

17.11.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка Елена Левченко осудила действия властей и призвала помочь жителям Новой Боровой, которые остались без отопления и воды.

«Чем хуже «они» делают нам, тем хуже «они» делают себе. Давайте поможем Новой Боровой!» – написала Левченко.

Левченко о действиях властей по отношению к жителям Новой Боровой: «Чем хуже «они» делают нам, тем хуже «они» делают себе»

 
 
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко осудила действия властей и призвала помочь жителям Новой Боровой, которые остались без отопления и воды.
 
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