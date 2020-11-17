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Игровая футболка Стасевича продана на благотворительном аукционе за 2 750 долларов
17.11.2020 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан БАТЭ, полузащитникк сборной Беларуси Игорь Стасевич выставил на благотворительный аукцион игровую футболку национальной команды с автографом.
Экипировка из последней коллекции была продана за 2 750 долларов.
Все вырученные средства поступят в Фонд спортивной солидарности, который оказывает помощь спортсменам, которые были уволены или отстранены от выступлений за сборную Беларуси за свою гражданскую позицию или за подпись под письмом спортивной общественности, которая выступает против насилия и проведения новых выборов президента Беларуси.
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Капитан БАТЭ, полузащитникк сборной Беларуси Игорь Стасевич выставил на благотворительный аукцион игровую футболку национальной команды с автографом.
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