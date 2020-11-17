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Золотую медаль Романовской на благотворительном аукционе купили за 15 тысяч долларов
17.11.2020 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На Ebay завершился аукцион, на котором была выставлена золотая медаль фристайлистки Романовской, которую она получила на зимней Универсиаде 2019 года.
Все вырученные средства пойдут в Фонд спортивной солидарности для поддержки пострадавших спортсменов.
Добавим, что в сезоне-2019 Романовская выиграла 3 золота: чемпионат мира и 2 медали на Универсиаде в Красноярске.
Напомним, Александра Романовская уволена из национальной команды Беларуси с формулировкой «за прогулы». Ранее она высказывалась о происходящем в Беларуси после выборов.
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На Ebay завершился аукцион, на котором была выставлена золотая медаль фристайлистки Романовской, которую она получила на зимней Универсиаде 2019 года.
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