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Александр Лукашенко: «Спортивную площадку для детей превратили в кладбище. Основная цель – эти пункты противостояния превратить в место начала гражданской войны»

17.11.2020 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Лукашенко высказался о народных мемориалах по погибшим в Минске.

«Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое. Кладбище и мемориалы – это психологическое воздействие на население. Но что самое опасное? Начался процесс радикализации. Это уже все отметили. Эти дворы уже стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки. Кто-то, ненавидя это, приходит и срезает их. Начинаются потасовки, драки. Как результат – то, что произошло на одной из площадок спортивных.

Это я лично давал команду построить спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище. Основная цель, чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и подъедут из-за рубежа. Да и наши есть отдельные… Возьмут в руки оружие. Чтобы эти места превратить в место начала гражданской войны. Это главная цель», – сказал Лукашенко.

Напомним, после смерти Романа Бондаренко люди по всей стране организовали стихийные мемориалы. Самый крупный появился во дворе, где проживал Бондаренко – на «Площади перемен». 15 ноября мемориал был разрушен, у всех людей, которые выходили из подъездов проверяли паспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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