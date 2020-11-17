Бага посвятил победу в чемпионате Литвы Анатолию Капскому

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага посвятил победу в чемпионате Литвы Анатолия Капскому.

«Поздравляю весь город, клуб и директора, который относится к футболистам как к детям и опекает их 24 часа в сутки.

Хотел бы посвятить эту победу человеку, который дал мне путь в футбол как футболисту и как тренеру. Это президент БАТЭ Анатолий Капский, который умер 2 года назад. Благодаря ему я работаю в этой сфере, благодаря ему я нахожусь здесь и радуюсь победам. Эта победа для него», – сказал Бага.