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Бага посвятил победу в чемпионате Литвы Анатолию Капскому

17.11.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага посвятил победу в чемпионате Литвы Анатолия Капскому.

«Поздравляю весь город, клуб и директора, который относится к футболистам как к детям и опекает их 24 часа в сутки.

Хотел бы посвятить эту победу человеку, который дал мне путь в футбол как футболисту и как тренеру. Это президент БАТЭ Анатолий Капский, который умер 2 года назад. Благодаря ему я работаю в этой сфере, благодаря ему я нахожусь здесь и радуюсь победам. Эта победа для него», – сказал Бага.

 
 
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Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага посвятил победу в чемпионате Литвы Анатолия Капскому.
 
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