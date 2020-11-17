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Президент федерации хоккея Чехии: «Если ЧМ-2021 состоится в Минске, то это не означает, что туда приедут все команды. Возможно, не отправлю команду в Беларусь»

17.11.2020 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал не уверен, что команда отправится на чемпионат мира-2021, если турнир пройдет в Беларуси.

«Если чемпионат состоится, то это не означает, что туда приедут все команды. Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Я не знаю, отправлю ли я игроков в Беларусь. Возможно, нет», – сказал Крал.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира могут перенести из Минска. В эти дни федерация должна принять решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси в 2021 году. 

Напомним, сборная Чехии должна сыграть в одной группе с Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал не уверен, что команда отправится на чемпионат мира-2021, если турнир пройдет в Беларуси.
 
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