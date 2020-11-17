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Басков присутствовал на совещании с представителями федераций в штаб-квартире НОК 17 ноября

17.11.2020 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в здании штаб-квартиры НОК состоялось рабочее совещание с представителями федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.

На совещании присутствовал председатель ФХБ Дмитрий Басков.

По информации Tribuna.com, заседание началось в 11.00 и длилось 2,5 часа. Все это время Басков находился в зале.

Ранее телеграм-канал «МотолькоПомоги» сообщил о том, что Басков покинул Беларусь. Самолет вылетел из Минска 17 ноября в 13.07.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в здании штаб-квартиры НОК состоялось рабочее совещание с представителями федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.
 
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