Басков присутствовал на совещании с представителями федераций в штаб-квартире НОК 17 ноября

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в здании штаб-квартиры НОК состоялось рабочее совещание с представителями федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.

На совещании присутствовал председатель ФХБ Дмитрий Басков.

По информации Tribuna.com, заседание началось в 11.00 и длилось 2,5 часа. Все это время Басков находился в зале.

Ранее телеграм-канал «МотолькоПомоги» сообщил о том, что Басков покинул Беларусь. Самолет вылетел из Минска 17 ноября в 13.07.