Невзоров – Тихановской: «Уткин, Венедиктов, Ройзман, Латынина, Сталингулаг – вся прогрессивная мощная журналистика России за вас»

Источник материала: Tribuna.com

Известный российский журналист, режиссер и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров высказал слова поддержки Светлане Тихановской от себя лично и от представителей прогрессивной российской общественности.

– Юлия Латынина, Василий Уткин, Сталингулаг, Венедиктов, Оля Журавлева, Иноземцев, Ройзман, Копейкин – все эти люди и многие другие просили передать вам и слова приязни, и абсолютной поддержки. Надо понимать, что это свободолюбивые, дерзкие, неуправляемые никем люди. Это цвет российской журналистики. Они все значительно лучше меня. Они все живут на великом порыве восхищения того, что происходит в Беларуси. Их расположение, поверьте, значительно тяжелее заслужить, чем всего госдепа или отдельных президентов. Вся прогрессивная мощная журналистика России за вас, – сказал Невзоров.