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Невзоров – Тихановской: «Уткин, Венедиктов, Ройзман, Латынина, Сталингулаг – вся прогрессивная мощная журналистика России за вас»
17.11.2020 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный российский журналист, режиссер и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров высказал слова поддержки Светлане Тихановской от себя лично и от представителей прогрессивной российской общественности.
– Юлия Латынина, Василий Уткин, Сталингулаг, Венедиктов, Оля Журавлева, Иноземцев, Ройзман, Копейкин – все эти люди и многие другие просили передать вам и слова приязни, и абсолютной поддержки. Надо понимать, что это свободолюбивые, дерзкие, неуправляемые никем люди. Это цвет российской журналистики. Они все значительно лучше меня. Они все живут на великом порыве восхищения того, что происходит в Беларуси. Их расположение, поверьте, значительно тяжелее заслужить, чем всего госдепа или отдельных президентов. Вся прогрессивная мощная журналистика России за вас, – сказал Невзоров.
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Невзоров – Тихановской: «Уткин, Венедиктов, Ройзман, Латынина, Сталингулаг – вся прогрессивная мощная журналистика России за вас»
Известный российский журналист, режиссер и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров высказал слова поддержки Светлане Тихановской от себя лично и от...
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