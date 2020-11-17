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Невзоров – Тихановской: «Уткин, Венедиктов, Ройзман, Латынина, Сталингулаг – вся прогрессивная мощная журналистика России за вас»

17.11.2020 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный российский журналист, режиссер и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров высказал слова поддержки Светлане Тихановской от себя лично и от представителей прогрессивной российской общественности.

– Юлия Латынина, Василий Уткин, Сталингулаг, Венедиктов, Оля Журавлева, Иноземцев, Ройзман, Копейкин – все эти люди и многие другие просили передать вам и слова приязни, и абсолютной поддержки. Надо понимать, что это свободолюбивые, дерзкие, неуправляемые никем люди. Это цвет российской журналистики. Они все значительно лучше меня. Они все живут на великом порыве восхищения того, что происходит в Беларуси. Их расположение, поверьте, значительно тяжелее заслужить, чем всего госдепа или отдельных президентов. Вся прогрессивная мощная журналистика России за вас, – сказал Невзоров.

 
 
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Известный российский журналист, режиссер и бывший депутат Госдумы Александр Невзоров высказал слова поддержки Светлане Тихановской от себя лично и от...
 
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