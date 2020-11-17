Игровая футболка Патрика Клюйверта и раритетная футболка Валентина Белькевича выставлены на благотворительный аукцион

Источник материала: Tribuna.com

На благотворительный аукцион выставлены игровая футболка Патрика Клюйверта и раритетная футболка Валентина Белькевича.

Игровая майка Патрика Клюйверта с матча квалификации чемпионата Европы-2004 Нидерланды – Беларусь, который состоялся 07.09.2002. Игра завершилась со счетом 3:0, а Патрик Клюйверт забил один из голов.

Майку для аукциона выставил футболист сборной Беларуси Андрей Островский. Ему удалось обменяться майками с Патриком после игры.

Футболку Валентина Белькевича для аукциона предоставил также Андрей Островский. Вместе с Валентином Белькевичем он провел не один десяток матчей в национальной сборной Беларуси. Эту майку киевского «Динамо» образца 2004 года Белькевич презентовал Островскому на одном из сборов команды.

Валентин Белькевич – легендарный белорусский полузащитник, один из лучших игроков в истории Беларуси. В составе киевского «Динамо» Валентин становился 8-кратным чемпионом и 7-кратным обладателем кубка Украины, доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.

Также на аукцион выставлены:

Вымпел ФК Динамо Минск с автографом легендарного хоккеиста Руслана Салея.

Футболка Юрия Ковалева ФК «Шахтер» Солигорск .

Ретро-Футболка Вадима Ласовского ФК «Шахтер Солигорск» .

Все лоты можно найти здесь .