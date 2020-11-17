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Игровая футболка Патрика Клюйверта и раритетная футболка Валентина Белькевича выставлены на благотворительный аукцион
17.11.2020 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На благотворительный аукцион выставлены игровая футболка Патрика Клюйверта и раритетная футболка Валентина Белькевича.
Майку для аукциона выставил футболист сборной Беларуси Андрей Островский. Ему удалось обменяться майками с Патриком после игры.
Валентин Белькевич – легендарный белорусский полузащитник, один из лучших игроков в истории Беларуси. В составе киевского «Динамо» Валентин становился 8-кратным чемпионом и 7-кратным обладателем кубка Украины, доходил до полуфинала Лиги чемпионов.
Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.
Также на аукцион выставлены:
Вымпел ФК Динамо Минск с автографом легендарного хоккеиста Руслана Салея.
Все лоты можно найти
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Игровая футболка Патрика Клюйверта и раритетная футболка Валентина Белькевича выставлены на благотворительный аукцион
На благотворительный аукцион выставлены игровая футболка Патрика Клюйверта и раритетная футболка Валентина Белькевича.
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