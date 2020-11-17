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Вышел на свободу после 12 суток ареста внештатный автор и ведущий онлайнов Tribuna.com Нестерков
17.11.2020 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.com Максим Нестерков вышел на свободу после ареста на 12 суток ареста.
Журналист был повторно задержан 5 ноября в Минске. Первый раз Нестерков был задержан на марше в Минске 19 сентября и осужден на 15 суток.
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Ведущий онлайнов матчей и внештатный автор Tribuna.com Максим Нестерков вышел на свободу после ареста на 12 суток ареста.
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