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Дмитрий Асанов: «Уже вторые сутки наш район без воды. Верхушки, которые это делают, вы вообще в своем уме? Этим вы только усугубляете свое положение и злите народ»

17.11.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боксер Дмитрий Асанов возмущен, что в его районе отключена вода.

«Друзья, у нас на районе полностью отключили воду. Уже вторые сутки район без воды! Это я к чему… Мы-то справимся. Слава богу, есть друзья и потрясающий неравнодушный народ нашей страны.

Однако, верхушки, которые это делают, вы вообще в своем уме? Вы понимаете, что вы творите? Сотни семей с маленькими детками, беременные и старики – о них вы подумали? Этим вы только усугубляете свое положение и злите народ.

Спасибо всем, кто привозит воду в Новую боровую», – написал Асанов в своем инстаграм.

 Дмитрий Асанов: «Уже вторые сутки наш район без воды. Верхушки, которые это делают, вы вообще в своем уме? Этим вы только усугубляете свое положение и злите народ»

В «Новой Боровой» уже третьи сутки нет воды. Причина — неисправность запорной арматуры. Есть подозрения, что кто-то повредил ее умышленно. Питьевую воду подвозили со всего города и неравнодушные минчане. Точных сроков устранения проблемы в «Минскводоканале» так и не озвучили. 17 ноября местные жители стали жаловаться еще и на отключение отопления: у многих стали холодными батареи.

 
 
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