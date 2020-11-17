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Вице-президент ИИХФ о запрете Баскову на въезд в Латвию: «Это стало сюрпризом. Это не окажет положительного влияния на организацию турнира»
18.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал информацию о том, что главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову был запрещен въезд в Латвию.
– Как последняя информация повлияет на организацию ЧМ-2021 в Беларуси и Латвии?
– Я получил телеграмму касательно вчерашних событий. Это стало сюрпризом. Это не окажет положительного влияния на организацию турнира.
На заседании будет презентация. Мы выслушаем отчет экспертной группы. Сейчас я не берусь делать заявлений. Мне нужно больше узнать об этом, прежде чем я выскажу свое мнение. Пока сказать нечего.
– Латвия уже заявила о нежелании проводить турнир с Беларусью. Многие белорусские спортсмены также надеются, что матчи не будут проводиться в Беларуси из-за нестабильной политической ситуации. Почему ИИХФ так долго принимает решение?
– Это нужно спросить у господина Фазеля, – сказал Куммола.
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Вице-президент ИИХФ о запрете Баскову на въезд в Латвию: «Это стало сюрпризом. Это не окажет положительного влияния на организацию турнира»
Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал информацию о том, что главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову был запрещен въезд в Латвию.
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