Генсек НОК Беларуси Головина: «Со стороны МОК никаких подтвержденных замечаний по поводу нарушения нами принципов олимпийской хартии нет»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина отметила, что МОК не делал никаких замечаний Национальному олимпийскому комитету по поводу нарушения принципов олимпийской хартии.

«НОК Беларуси находится в тесном взаимодействии с Международным олимпийским комитетом. У нас налажен открытый и стабильный диалог по многим вопросам, в том числе и по ситуации с обращением небольшой группы спортсменов по вопросам якобы нарушения олимпийской хартии Национальным олимпийским комитетом. Мы совместно с МОК тщательно следим за ситуацией, общаемся по всем вопросам, благодарим МОК за рассудительную позицию в данном вопросе.

Хотелось бы добавить, что президент МОК не раз подчеркивал, что спортивные организации обязаны соблюдать принцип нейтралитета во всех политических вопросах. Мы поддерживаем эту позицию. Важно отметить, что со стороны МОК никаких подтвержденных замечаний по поводу нарушения НОКом принципов олимпийской хартии нет», – сказала Головина в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Ранее сообщалось, что МОК проводит расследование в отношении НОК после заявлений белорусских спортсменов о том, что организация дискриминирует их за высказывания и участие в протестах.

В октябре МОК выразил «серьезную озабоченность» общей ситуацией в спортивном сообществе в Беларуси, добавив, что он «продолжит мониторинг ситуации с белорусскими спортсменами в преддверии Олимпийских игр в Токио 2020 года и зимних Олимпийских игр в Пекине 2022.

МОК: «В ответ на запросы были получены заверения в том, что НОК Беларуси полностью соблюдает Олимпийскую хартию. Комитет продолжит мониторинг ситуации»