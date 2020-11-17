Горунович о заявлении Баскова: «Хорошая тактика – свалить все в одну кучу, опровергнуть какой-то малозначительный факт, а заодно и все остальное поставить под сомнение»

Источник материала: Tribuna.com

Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович поделился мнением о заявлении председателя ФХБ Дмитрия Баскова.

«Ох, господин Басков каков! Накатал такое заявление – просто душка. Мол, страдает из-за гражданской позиции, и видят его там, где на самом деле его нет. Хорошая тактика – свалить все в одну кучу, опровергнуть какой-то малозначительный факт, а заодно и всё остальное поставить под сомнение. Хитро!

Но если отбросить пафосную шелуху, все вопросы остаются на месте.

Это вы человек, похожий на Баскова, который шастает по чужим дворам, или не вы? Это вы были на Площади Перемен или не вы? Если вы, то какого черта ваши дружки бросаются на местных жителей, по какому праву применяют силу? Что произошло с Романом Бондаренко в микроавтобусе по дороге в РУВД Центрального района? В каком состоянии вы (если это вы) и ваши товарищи отдали Романа милиции?

Басков подчеркивает, что он гражданин, муж и отец. Роман Бондаренко так и не успел стать ни мужем, ни отцом. Надеюсь, Басков-гражданин найдет в себе силы на еще одно заявление, где ответит по существу возникших к нему вопросов. А если есть, что рассказать, то и в Генпрокуратуру сходит по собственной воле», – написал Горунович на своей странице в Facebook .