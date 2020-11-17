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Главный тренер сборной Албании: «Мы надеялись сыграть на другом стадионе из-за состояния поля. С газоном могут возникать проблемы во время матча с Беларусью»

18.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Албании Эдоардо Рейя рассказал о плохом состоянии газона на стадионе «Эйр Албания» в Тиране. 18 ноября арена примет матчи Лиги наций между сборными Албании и Беларуси.

- Матч с Беларусью – это главный матч сезона. Что нужно, чтобы выиграть его?

– Я не могу основываться на прошлых матчах. Это особенный матч, потому что он финальный. Об этом матче говорят, идет давление на игроков. Нам нужно постараться избегать давления и сохранять спокойствие. Игроки не должны испытывать груз ответственности. У нас хватает мастерства, чтобы выиграть эту встречу. Уверен, мы проведем хороший матч.

- Федерация просила перенести матч на «Эльбасан Арену».

– Когда назначаются даты и время матчей, все соглашаются. Мы надеялись сыграть на другом стадионе из-за состояния поля. Мы старались вернуть газон в нормальное состояние, такие вещи случаются. На поле могут возникать проблемы во время матча. Газон для обеих команд будет одинаковым, и победит тот, кто окажется сильнее, – сказал Рейя.

 
 
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Главный тренер сборной Албании Эдоардо Рейя рассказал о плохом состоянии газона на стадионе «Эйр Албания» в Тиране.
 
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