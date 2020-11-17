Владимир Коноплев: «До тех пор, пока буду возглавлять федерацию, Шевцов и Чатер будут работать тренерами мужской и женской сборных»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФГ Владимир Коноплев заявил, что главные тренеры мужской и женской сборных Беларуси Юрий Шевцов и Томаш Чатер останутся во главе команд.

«Много лет назад, когда меня избрали председателем федерации, я обратился к специалисту Михаилу Маевскому: «Ты мне скажи, кто у нас самый лучший из тренеров?» Он мне ответил: «Этот третий по значимости, этот второй, а Шевцов первый». Мы не меняем своих тренеров, как перчатки. Вижу, что Шевцов пользуется популярностью – у него были хорошие предложения, но он отказался.

Я два года назад сказал, что до тех пор, пока буду возглавлять федерацию, Шевцов и Чатер будут работать тренерами мужской и женской сборных», – сказал Коноплев в программе «Спорт-кадр».