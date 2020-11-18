Владимир Коноплев: «У нас есть достойные молодые игроки. Но лидеры – есть лидеры. Того же Королька никто не заменит»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФГ Владимир Коноплев рассказал о смене поколений в сборной Беларуси.

«Не все ветераны завершили карьеру, но мы приняли решение, и Шевцов поддержал, делать ставку на молодых, на игроков 24-25-26лет. У нас и молодежь хорошая подрастает – 2000-й и 2002-й – хорошие ребята. Нет такого, если 2-3 человека заболели, то мы погибаем, как это было 7 лет назад. У нас есть достойные молодые игроки. Но, естественно, лидеры – есть лидеры. Того же Королька никто не заменит. Хотя Бохан хорошо играет, еще есть игроки молодые, которые подступают к уровню сборной.

У нас неплохие результаты. Мы постоянно занимаем 10-11-е места. Будь то чемпионат Европы или чемпионат мира. Но, тем не менее, выросло новое поколение игроков, которое бесстрашное. Они хотят большего и финишировать выше», – сказал Коноплев в программе «Спорт-кадр».

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