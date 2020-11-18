Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит сезона из-за беременности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт сообщила, что пропустит предстоящий сезон из беременности.

Подготовку к новому сезону спортсменка проводила самостоятельно, а в конце ноября она должна была присоединиться к национальной команде.

"Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, все было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой", - заявила Юрлова-Перхт на своей странице в Instagram.

"В связи с этим, мне придется почти полностью пропустить предстоящий сезон", - добавила биатлонистка.

О том, что будет дальше, биатлонистка загадывать не хочет. Она заверила, что не прощается с биатлоном.

"Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своем здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша", - добавила 35-летняя Юрлова-Перхт.

Напомним, первый этап Кубка мира в новом сезоне начнется 28 ноября в финском Контиолахти. Там же через неделю пройдет второй этап.

Сегодня президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира в сезоне-2020/21.

Мужская команда: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко.

Женская команда: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Лариса Куклина.