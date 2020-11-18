Белорусские спортсмены собираются обратиться в МОК из-за позиции СОС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Белорусские атлеты намерены обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) и заявить о своем несогласии с позицией Свободного объединения спортсменов (СОС), заявила чемпионка Европейских игр в Баку и Минске по борьбе женской Василиса Марзалюк.

В октябре СОС, которое возглавляет призер олимпийских игр Александра Герасименя, обратилось в МОК с просьбой провести расследование, не нарушает ли НОК Беларуси Олимпийскую хартию. В МОК заявили, что НОК может столкнуться с санкциями в случае выявления нарушений.

"Мы планируем обратиться в Международный олимпийский комитет от лица белорусских атлетов о своем несогласии с позицией Свободного объединения спортсменов, члены которого призывают международные спортивные структуры лишить НОК Беларуси признания в международном олимпийском движении", - заявила Марзалюк в ходе рабочего совещания в НОК Беларуси по подготовке к Олимпийским играм в Токио.

По ее словам, "белорусские спортсмены, которые являются лидерами своих национальных команд, хотят спокойно и по плану готовиться к Олимпийским играм, а не участвовать в политических прениях, травле в соцсетях, с чем столкнулись многие из них за последнее время".

"Для многих атлетов Игры в Токио – последний шанс завоевать медаль главных стартов, и для меня в том числе, поэтому призывы к бойкоту и недопуску белорусской команды к Олимпиаде неконструктивны", – отметила Марзалюк.

Участники совещания согласились с мнением, что если инициатива обратиться к МОК будет исходить от большинства белорусских спортсменов, то ее стоит поддержать.