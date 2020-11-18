МВД: «За участие в августовских беспорядках в Жлобине задержаны фанаты-праворадикалы»

Источник материала: Tribuna.com

Вчера в Жлобине сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД задержали при силовой поддержке ОМОН двоих местных жителей (19 и 24 лет), сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что в августе возле центральной городской площади молодые люди бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт.

Следователи признали задержанных подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее по фактам совершения групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций.

По информации ведомства, накануне фигуранты договорились между собой, что в случае задержания будут отрицать свое участие в массовых беспорядках. Однако один из них в итоге рассказал правду и раскаялся.

Также как сообщили в МВД, горожане являются активными участниками праворадикальной фанатской группировки.

Ранее на Tribuna.com вышел материал , в котором активные болельщики рассказали, что силовики давно оказывают давление на фанатское движение.