Финский министр, отвечающая за спорт: «Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что ЧМ не должен проводиться в Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко, отвечающая за спорт, сообщила, что готовит заявление министров уровня ЕС о том, чтобы не проводить ЧМ в Минске.

— Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Мы действуем здесь на опережение. С точки зрения Финляндии, проблема безопасности здесь в первую очередь, на первом месте, — сказал Саарикко Maaseudun Future.

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