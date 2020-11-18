|
Финский министр, отвечающая за спорт: «Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что ЧМ не должен проводиться в Беларуси»
18.11.2020 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко, отвечающая за спорт, сообщила, что готовит заявление министров уровня ЕС о том, чтобы не проводить ЧМ в Минске.
— Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Мы действуем здесь на опережение. С точки зрения Финляндии, проблема безопасности здесь в первую очередь, на первом месте, — сказал Саарикко Maaseudun Future.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финский министр, отвечающая за спорт: «Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что ЧМ не должен проводиться в Беларуси»
Министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко, отвечающая за спорт, сообщила, что готовит заявление министров уровня ЕС о том, чтобы не проводить ЧМ в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)