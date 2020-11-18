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Финский министр, отвечающая за спорт: «Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что ЧМ не должен проводиться в Беларуси»

18.11.2020 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко, отвечающая за спорт, сообщила, что готовит заявление министров уровня ЕС о том, чтобы не проводить ЧМ в Минске

— Мы готовим заявление министров уровня ЕС о том, что соревнования не должны проводиться в Беларуси. Мы действуем здесь на опережение. С точки зрения Финляндии, проблема безопасности здесь в первую очередь, на первом месте, — сказал Саарикко Maaseudun Future.

Медали молодежного Евро – тот случай, когда белорусскому футболу мощно повезло. Помните этот успех?

 
Теги: Минск
 
 
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Министр науки и культуры Финляндии Анника Саарикко, отвечающая за спорт, сообщила, что готовит заявление министров уровня ЕС о том, чтобы не проводить ЧМ в...
 
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