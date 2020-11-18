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Надежда Скардино: «Последние события, связанные с избиением молодого человека сторонниками режима и его последующей гибелью, указывают на то, что ситуация критическая»

18.11.2020 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-биатлонистка сборной Беларуси Надежда Скардино поделилась мнением о происходящем в стране.

– Я не знаю в моем окружении людей, которые бы не осуждали насилие. Я слышала точку зрения о том, что насилие было оправдано, так как это было защитой суверенитета страны от каких-то внешних воздействий. Еще слышала мнение, что насилия было мало, мол, если бы было больше, то протесты бы уже закончились, а не продолжались бы больше трех месяцев.

Естественно, я не разделяю эти взгляды и надеюсь, что их поддерживают минимум человек, а большинство все-таки осуждают насилие независимо от того, за кого они голосовали. Я думаю, что даже те, кто молчат, все равно понимают, кого они поддерживают. Некоторые, не видят две стороны: осуждают насилие, но при этом поддерживают действующую власть. А кто-то видит связь между двумя этими фактами, потому что приказы ведь были отданы властью. В моем понимании, насилие над протестующими и то, что происходит на улице, неотделимо от власти. Я считаю, что эту ситуацию можно решить без такого количества насилия. Для меня это тяжело, мне это сложно понять и сложно поддерживать власть, которая поддерживает насилие.

Многие мои знакомые уже были задержаны и осуждены. Недавно, например, осудили нашего бывшего физиотерапевта, которые в первые три дня после выборов был в «горячей точке» и помогал как медбрат пострадавшим от стрельбы и светошумовых гранат. Сейчас ему приписывают уголовное дело, причем он даже не был в том месте, которое указано в протоколе. Потом избили Никиту Домрачева, брата моей подруги Дарьи Домрачевой.

- Вы на это отреагировали эмоциональнее, чем сама Домрачева.

– Да, я вообще человек эмоциональный. Где-то, может быть, стоило бы десять раз подумать, а потом сделать, но когда ты видишь, как твоего близкого знакомого бьют, то очень сложно сдержать эмоции. Даша, конечно, молодец, потому что она высказалась без эмоций, но я не жалею о том, что сказала. Это просто неправомерно. После избиения Никиту поставили перед выбором в РОВД: либо подписать протокол, и тогда медики ему окажут помощь, либо оставаться без врачебной помощи, если он не согласен подписывать протокол об участии в митинге, хотя он вообще в нем не участвовал! Это далеко от правосудия, это – шантаж и нарушение прав человека.

Я сомневаюсь, что мои действия могут что-то глобально изменить, и мои высказывания были попыткой поддержать тех спортсменов, которых уволили, посадили и тех, кто попал под репрессии со стороны Министерства спорта.

- И в это воскресенье в Минске и других белорусских городах на улицы снова вышли тысячи человек, чтобы почтить память Романа Бондаренко, избитого во дворе собственного дома и впоследствии скончавшегося от полученных травм…

– Последние события, связанные с избиением молодого человека сторонниками режима и его последующей гибелью, указывают на то, что ситуация критическая и решить её можно только мирным путем – путем диалога и переговоров, а не путем насилия, лишения свободы и убийств, – сказала Скардино.

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Теги: Минск
 
 
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