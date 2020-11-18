|
В социальных сетях проходит флешмоб. Белорусы просят у ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Минска
18.11.2020 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В социальных сетях проходит флешмоб.
Белорусы просят у ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Минска, оставляя соответствующие сообщения на официальных страницах федерации в различных социальных сетях: Instagram (
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В социальных сетях проходит флешмоб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)