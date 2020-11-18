«Реал» выставил Иско на трансфер с одобрения Зидана (El Confidencial)

Источник материала: Tribuna.com

«Реал» намерен продать полузащитника Иско, сообщает El Confidencial.

Испанец был выставлен на трансфер с одобрения тренера «сливочных» Зинедина Зидана .

«Реал» решил продать 28-летнего игрока, чтобы не отпускать его бесплатно по истечении срока контракта в 2022 году.

В нынешнем сезоне Иско провел 6 матчей в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями. Его статистика – здесь .