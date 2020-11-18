|
«Реал» выставил Иско на трансфер с одобрения Зидана (El Confidencial)
18.11.2020 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Испанец был выставлен на трансфер с одобрения тренера «сливочных»
«Реал» решил продать 28-летнего игрока, чтобы не отпускать его бесплатно по истечении срока контракта в 2022 году.
В нынешнем сезоне
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реал» намерен продать полузащитника Иско, сообщает El Confidencial.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)