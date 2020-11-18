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Фазель о ЧМ-2021: «Должны сделать все возможное, чтобы провести турнир с назначенными хозяевами, но перед этим должны определить, будет ли там безопасно»

18.11.2020 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава ИИХФ Рене Фазель порассуждал о будущем ЧМ-2021.

«Отчеты, которые мы получили от экспертов, вызвали серьезные дискуссии в Совете ИИХФ. В Беларуси возникают проблемы, к которым мы должны относиться серьезно, потому что существует значительный риск того, что текущие проблемы в Минске, позиция правительства Латвии и пандемия COVID-19 окажут значительное влияние на 2021-й год и на ЧМ-2021.

Чемпионат мира – самый важный актив ИИХФ. Если взять обычную ситуацию, то сейчас было бы нереально, чтобы Беларусь и Латвия могли гарантировать способность провести турнир. Мы должны быть уверены, что ЧМ пройдет безопасно. Должны сделать все возможное, чтобы провести турнир с назначенными хозяевами, но перед этим должны определить, будет ли там безопасно. И нужно знать, будут ли Латвия и Беларусь по-прежнему готовы работать друг с другом.

Чтобы ни решилось, мы не торопимся. Нужно принять рациональное решение на основе исследований и информации, которая у нас есть. Отчет экспертной комиссии стал для нас отличным стартом и положил начало очень конструктивной дискуссии среди членов Совета», – сказал Фазель.

 

 
Теги: Минск
 
 
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