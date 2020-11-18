«За руки, за ноги потащили, он дергался. Оставили в машине». Два голоса, похожие на голоса Баскова и Шакуту, обсуждают инцидент с Бондаренко

Источник материала: Tribuna.com

Один из Telegram–каналов опубликовал аудиозапись телефонного разговора. Два голоса, похожие на голоса председателя ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты обсуждают инцидент с Романом Бондаренко.

Голос, похожий на голос Баскова: Да, Дим, да.

Голос, похожий на голос Шакуты: Ну что ты там?

Голос, похожий на голос Баскова: Ну Наташа позвонила, говорит, там типа сейчас Казакевич (Геннадий Казакевич – первый замминистра внутренних дел – прим. Tribuna.com)... Кто это?

Голос, похожий на голос Шакуты: А хрен его знает. (неразборчиво – прим. Tribuna.com)

Голос, похожий на голос Баскова: Наверное. Короче, она там уже ездила встречалась с кем-то, разговаривала, там они разбираются сейчас. Предупредила всех, что там, если что, то нас не было нигде.

Голос, похожий на голос Шакуты: Пускай разбираются. Я тебе позвонил, потому что качели начались. Ты же видел, даже на видео есть, что никого не вырубали, он в сознании. За руки, за ноги потащили, он дергался. Оставили в машине. Он еще сказки рассказывал, что в тридцать двойке служил. Спрашиваю: «В какой роте?». Говорит, что в третьей. Спрашиваю: «А кто командир бригады был?» Не помню. Ответил, что семь лет назад было и не помнит. За руки, за ноги и передали ОМОНу. Потом, когда телефон отдавали, видел, фонариком подсвечивали, как «омолаживали» его.

Как они могли его без сознания в РОВД передать? Там бы его тупо не приняли в таком состоянии. А мне звонят и спрашивают: «Что вы с ним сделали, нам его без сознания доставили».

Голос, похожий на голос Баскова: Ну это понятно вопрос поставлен. Чтобы снять ответственность. Кто из этих ребятам там был? Их трое было. Который в очках или, с которым Сергей толкался?

Голос, похожий на голос Шакуты: Которого приняли? Не, он там с телефоном был, молодой. Там же есть на видео.

Голос, похожий на голос Баскова: Просто там не видно его. Короче, не тот, с которым Сергей толкался.

Голос, похожий на голос Шакуты: Не, тот убежал.

Голос, похожий на голос Баскова: Я понял. Я же стоял, когда разговаривали, гавкались.

Голос, похожий на голос Шакуты: Так диагноз там есть?

Голос, похожий на голос Баскова: ЧМТ вроде.

Голос, похожий на голос Шакуты: Так что ему, трепанацию делали?

Голос, похожий на голос Баскова: Я не в курсе. А что, операцию делают?

Голос, похожий на голос Шакуты: Не знаю, сказали, что тяжелый.

Голос, похожий на голос Баскова: Так а что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый?

Голос, похожий на голос Шакуты: Не знаю. В машине все, что угодно. Можно берцем в живот ударить и разрыв селезенки. Не знаю, что еще можно.

Голос, похожий на голос Баскова: Разрыв селезенки понятно. Но сказали же, что ЧМТ.

Голос, похожий на голос Шакуты: Ситуация такая. Ты же сам видел. Я подбежал и свалил его. Не вырубал.

Голос, похожий на голос Баскова: Да-да. Конечно.

Голос, похожий на голос Шакуты: Взяли за руки и ноги и потянули. Он дергался. ЧМТ – это человек без сознания. Он бы сразу, как тряпка, был бы. Разберутся.

Голос, похожий на голос Баскова: Да, разберутся. Давай, чтобы нигде никакой информации.

Голос, похожий на голос Шакуты: Понятно. Мне уже с утра 500 звонков.

Голос, похожий на голос Баскова: Там куча у них видео есть. Они все равно выкинут.