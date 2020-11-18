ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За руки, за ноги потащили, он дергался. Оставили в машине». Два голоса, похожие на голоса Баскова и Шакуту, обсуждают инцидент с Бондаренко

18.11.2020 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Один из Telegram–каналов опубликовал аудиозапись телефонного разговора. Два голоса, похожие на голоса председателя ФХБ Дмитрия Баскова и кикбоксера Дмитрия Шакуты обсуждают инцидент с Романом Бондаренко.

Голос, похожий на голос Баскова: Да, Дим, да.

Голос, похожий на голос Шакуты: Ну что ты там?

Голос, похожий на голос Баскова: Ну Наташа позвонила, говорит, там типа сейчас Казакевич (Геннадий Казакевич – первый замминистра внутренних дел – прим. Tribuna.com)... Кто это?

Голос, похожий на голос Шакуты: А хрен его знает. (неразборчиво – прим. Tribuna.com)

Голос, похожий на голос Баскова: Наверное. Короче, она там уже ездила встречалась с кем-то, разговаривала, там они разбираются сейчас. Предупредила всех, что там, если что, то нас не было нигде.

Голос, похожий на голос Шакуты: Пускай разбираются. Я тебе позвонил, потому что качели начались. Ты же видел, даже на видео есть, что никого не вырубали, он в сознании. За руки, за ноги потащили, он дергался. Оставили в машине. Он еще сказки рассказывал, что в тридцать двойке служил. Спрашиваю: «В какой роте?». Говорит, что в третьей. Спрашиваю: «А кто командир бригады был?» Не помню. Ответил, что семь лет назад было и не помнит. За руки, за ноги и передали ОМОНу. Потом, когда телефон отдавали, видел, фонариком подсвечивали, как «омолаживали» его.

Как они могли его без сознания в РОВД передать? Там бы его тупо не приняли в таком состоянии. А мне звонят и спрашивают: «Что вы с ним сделали, нам его без сознания доставили».

Голос, похожий на голос Баскова: Ну это понятно вопрос поставлен. Чтобы снять ответственность. Кто из этих ребятам там был? Их трое было. Который в очках или, с которым Сергей толкался?

Голос, похожий на голос Шакуты: Которого приняли? Не, он там с телефоном был, молодой. Там же есть на видео.

Голос, похожий на голос Баскова: Просто там не видно его. Короче, не тот, с которым Сергей толкался.

Голос, похожий на голос Шакуты: Не, тот убежал.

Голос, похожий на голос Баскова: Я понял. Я же стоял, когда разговаривали, гавкались.

Голос, похожий на голос Шакуты: Так диагноз там есть?

Голос, похожий на голос Баскова: ЧМТ вроде.

Голос, похожий на голос Шакуты: Так что ему, трепанацию делали?

Голос, похожий на голос Баскова: Я не в курсе. А что, операцию делают?

Голос, похожий на голос Шакуты: Не знаю, сказали, что тяжелый.

Голос, похожий на голос Баскова: Так а что они могли с ним сделать, что он такой тяжелый?

Голос, похожий на голос Шакуты: Не знаю. В машине все, что угодно. Можно берцем в живот ударить и разрыв селезенки. Не знаю, что еще можно.

Голос, похожий на голос Баскова: Разрыв селезенки понятно. Но сказали же, что ЧМТ.

Голос, похожий на голос Шакуты: Ситуация такая. Ты же сам видел. Я подбежал и свалил его. Не вырубал.

Голос, похожий на голос Баскова: Да-да. Конечно.

Голос, похожий на голос Шакуты: Взяли за руки и ноги и потянули. Он дергался. ЧМТ – это человек без сознания. Он бы сразу, как тряпка, был бы. Разберутся.

Голос, похожий на голос Баскова: Да, разберутся. Давай, чтобы нигде никакой информации.

Голос, похожий на голос Шакуты: Понятно. Мне уже с утра 500 звонков.

Голос, похожий на голос Баскова: Там куча у них видео есть. Они все равно выкинут.

Лукашенко не в курсе, что погибший Бондаренко был трезв, но сходу выдал алиби «людям ближе к президенту» – еще когда подозревали лишь одного человека

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
В социальных сетях проходит флешмоб. Белорусы просят у ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика