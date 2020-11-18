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Василиса Марзалюк: «Почему спортсменов делят на «своих» и «чужих», почему вдруг мы должны поменять цвета нашего флага?!»

18.11.2020 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Многократный призер чемпионатов мира по борьбе Василиса Марзалюк рассказал о том, что не согласна с требованиями спортсменов, подписавших письмо с требованием остановить насилие.

«Естественно, я обеспокоена ситуацией внутри моей страны! Я и большинство белорусских спортсменов хотят спокойно и по плану готовиться к этапам отбора на Олимпиаду и к самим Олимпийским играм, а не участвовать в политических прениях и травле в соцсетях. Почему спортсменов делят на «своих» и «чужих», почему вдруг мы должны поменять цвета нашего флага?! Никакие политические разногласия не должны ставить под сомнения огромную работу спортсменов, тренеров, всех людей, причастных к спорту и к самому олимпийскому движению.

И поэтому мы планируем обратиться в МОК о своем несогласии с позицией Свободного объединения спортсменов, члены которого призывают международные спортивные структуры лишить НОК Беларуси признания в олимпийском движении. Всем мира», – написала Марзалюк.

 
 
 
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Публикация от Vasilisa Marzaliuk (@vasilisa.marzaliuk)

 
 
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Многократный призер чемпионатов мира по борьбе Василиса Марзалюк рассказал о том, что не согласна с требованиями спортсменов, подписавших письмо с требованием...
 
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