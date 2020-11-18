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Месси после вопроса о Гризманне: «Я устал быть причиной всех проблем «Барсы», если честно»

19.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о словах Эрика Олатса, бывшего агента форварда сине-гранатовых Антуана Гризманна.

«Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе», – сказал Месси, находясь в аэропорту Барселоны, куда он прилетел из расположения сборной Аргентины.

Напомним, аргентинец вступил в открытый конфликт с руководством «Барсы» прошлым летом и хотел покинуть клуб.

Звучали предположения о том, что адаптация нападающего Антуана Гризманна в каталонском клубе проходит тяжело из-за того, что у него не сложились отношения с Месси.

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о словах Эрика Олатса, бывшего агента форварда сине-гранатовых Антуана Гризманна.
 
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