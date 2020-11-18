|
Месси после вопроса о Гризманне: «Я устал быть причиной всех проблем «Барсы», если честно»
19.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о
«Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе», – сказал Месси, находясь в аэропорту Барселоны, куда он прилетел из расположения сборной Аргентины.
Напомним, аргентинец вступил в открытый конфликт с руководством «Барсы» прошлым летом и хотел покинуть клуб.
Звучали предположения о том, что адаптация нападающего Антуана Гризманна в каталонском клубе проходит тяжело из-за того, что у него не сложились отношения с Месси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о словах Эрика Олатса, бывшего агента форварда сине-гранатовых Антуана Гризманна.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)