Месси после вопроса о Гризманне: «Я устал быть причиной всех проблем «Барсы», если честно»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о словах Эрика Олатса, бывшего агента форварда сине-гранатовых Антуана Гризманна .

«Если честно, я устал быть причиной всех проблем в клубе», – сказал Месси, находясь в аэропорту Барселоны, куда он прилетел из расположения сборной Аргентины.

Напомним, аргентинец вступил в открытый конфликт с руководством «Барсы» прошлым летом и хотел покинуть клуб.

Звучали предположения о том, что адаптация нападающего Антуана Гризманна в каталонском клубе проходит тяжело из-за того, что у него не сложились отношения с Месси.