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Марина Арзамасова: «Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели»

19.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила, что лишилась работы.

«Завтра начинаю новую жизнь.

Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели.

Не так я себе представляла своё счастливое будущее, если честно... но нервотрёпка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели», – написала Арзамасова.

Напомним, Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям.

 
 
 
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Публикация от Marina Arzamasova (@marinaarzamasova)

 
 
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Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила, что лишилась работы.
 
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