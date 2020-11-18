Марина Арзамасова: «Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила, что лишилась работы.

«Завтра начинаю новую жизнь.

Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели.

Не так я себе представляла своё счастливое будущее, если честно... но нервотрёпка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели», – написала Арзамасова.

Напомним, Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям.

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