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Марина Арзамасова: «Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели»
19.11.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила, что лишилась работы.
«Завтра начинаю новую жизнь.
Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели.
Не так я себе представляла своё счастливое будущее, если честно... но нервотрёпка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели», – написала Арзамасова.
Напомним, Арзамасова отозвала подпись под письмом спортивной общественности с требованиями к властям.
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Марина Арзамасова: «Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели»
Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила, что лишилась работы.
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