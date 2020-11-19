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Мархель назвал поражение от Албании незаслуженным

19.11.2020 09:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Албании в Лиге наций УЕФА незаслуженно, заявил главный тренер белорусской команды Михаил Мархель.

© REUTERS / FLORION GOGA
Беларусь проиграла Албании и не вышла в дивизион В Лиги наций

Накануне белорусы потерпели поражение выездом матче группового раунда Лиги наций от албанцев – 2:3. Подопечные Мархеля по итогам группового раунда заняли второе место в квартете 4 и не смогли выйти в дивизион В.

"Конечно, очень тяжело говорить после такого поражения. Считаю, поражение было незаслуженным. Ребята сражались - честь им и хвала. Был виден настрой. Наверное, на данный момент это самое главное. Поэтому как есть, так есть. К сожалению, нам не удалось выполнить задачу, но жизнь продолжается", - сказал Мархель после игры. Слова специалиста приводит пресс-служба АБФФ.

Комментируя игру, специалист отметил, что "мы очень хорошо провели полтора заключительных тайма".

"Возможно, это черта нашего менталитета. Хотя и настраивали ребят, но опять наступили на те же грабли, пропустили два мяча. Долго раскачивались, провалили начало", - добавил Мархель.

Лишь после пропущенных голов команда, по его словам, заиграла так, как просил тренерский штаб. "Надо делать выводы", - заключил наставник сборной. 

 
Теги: Минск
 
 
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Специалист выразил сожаление, что его команде не удалось выполнить задачу, "но жизнь продолжается".
 
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Михаил Мархель: «В принципе, конечно, тяжело после такого поражения говорить. Считаю, что поражение было незаслуженным»
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