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Крэйг Вудкрофт: «Попросил угостить команду баночкой пива. Думаю, что есть несколько ребят, кто выпил чуть больше. Но в команде все профессионалы, поэтому знают свои лимиты»

19.11.2020 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о приобретении Райана Мерфи, а также поделился мнением о состоянии команды.

— К команде присоединился Райан Мерфи. Правда, что вы рассматривали его еще летом?

— Да, мы давно следили за ним, анализировали игры, проделали большой объем работы в этом направлении, но тогда его переход не состоялся. После травмы Альмквиста приходится искать возможности, чтобы укрепить состав. Мерфи – игрок первого раунда драфта, с опытом игры в НХЛ и КХЛ. Это отличное подписание.

— После трех побед вы попросили тренерский штаб угостить баночкой пива команду. Есть ли среди игроков, кто выпил две?

— Я думаю, что есть несколько ребят, кто выпил чуть больше. Но в команде все профессионалы, у них есть ответственность, поэтому знают свои лимиты в этом плане. КХЛ – это сильная лига, играть в ней тяжело. Когда есть момент, чтобы насладиться победой — нужно воспользоваться этим. Ребята заслужили отдых, поэтому мы довольны, они тоже довольны. Все в порядке, – сказал Вудкрофт.

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о приобретении Райана Мерфи, а также поделился мнением о состоянии команды.
 
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