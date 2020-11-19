Крэйг Вудкрофт: «Попросил угостить команду баночкой пива. Думаю, что есть несколько ребят, кто выпил чуть больше. Но в команде все профессионалы, поэтому знают свои лимиты»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о приобретении Райана Мерфи, а также поделился мнением о состоянии команды.

— К команде присоединился Райан Мерфи. Правда, что вы рассматривали его еще летом?

— Да, мы давно следили за ним, анализировали игры, проделали большой объем работы в этом направлении, но тогда его переход не состоялся. После травмы Альмквиста приходится искать возможности, чтобы укрепить состав. Мерфи – игрок первого раунда драфта, с опытом игры в НХЛ и КХЛ. Это отличное подписание.

— После трех побед вы попросили тренерский штаб угостить баночкой пива команду. Есть ли среди игроков, кто выпил две?

— Я думаю, что есть несколько ребят, кто выпил чуть больше. Но в команде все профессионалы, у них есть ответственность, поэтому знают свои лимиты в этом плане. КХЛ – это сильная лига, играть в ней тяжело. Когда есть момент, чтобы насладиться победой — нужно воспользоваться этим. Ребята заслужили отдых, поэтому мы довольны, они тоже довольны. Все в порядке, – сказал Вудкрофт.