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Сергей Долидович: «На собрании в НОК Марзалюк сказала: «У меня все хорошо, почему я должна рассуждать о каком-то давлении на кого-то?»

19.11.2020 14:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о высказывании Василисы Марзалюк, где она рассказала об инициативе некоторых белорусских атлетов обратиться в МОК.

– В принципе, ничего удивительного и страшного в ее заявлении не вижу. Я всегда  говорил, что страшна тишина в нынешней ситуации, куда важнее говорить и выражать свое мнение. Пускай тогда выступят те, кого устраивает нынешняя ситуация, подпишутся под письмом. По-моему, такой шаг вполне нормален и адекватен.

– А что в этом письме спортсмены могут написать?

– Скажут, что они поддерживают НОК, их никто не притесняет, не увольняет. Но, пойми, если 100 человек скажут, что их не трогают, а несколько расскажут, что они подвергаются какому-то давлению, то не рассматривать эти два факта невозможно. И МОК, соответственно, должен рассмотреть эти случаи. Это как в случае с допингом: даже если у тебя концентрация запрещенных веществ 0,00001 процент, ты все равно виновен. Так и тут: есть пусть даже пару случаев дискредитации в большой спортивной компании, но  они есть, и игнорировать их нельзя. Если письмо с таким посылом отнести той же  Александре Романовской, естественно она его не подпишет. Поэтому свои подписи будут ставить только те, у кого реально все хорошо, на кого пресс чиновники не оказывают. И вот они как раз готовы изложить свою позицию в обращении.

– Не думаешь, что заявление Марзалюк – это какой-то блеф?

– Нет, это исключено. Уверен, спортсмены составят какое-то письмо. А вот от лица кого  оно будет отправлено, это другой вопрос. От НОКа, от Минспорта, или еще кого-то, не  знаю.

– Это письмо может иметь какие-то последствия для Сообщества свободных  спортсменов?

– Не думаю. Они изложили в своем письме позицию спортсменов, которые подверглись какой-то дискриминации. Есть нарушения прав атлетов – они об этом говорят.

К слову, еще на собрании в НОК, которое состоялось 17 ноября, Марзалюк сказала, что ей не нравится, что всех спортсменов Беларуси огульно относят к компании тех, на кого оказывается пресс. То есть SOS.by приписывает такое положение вещей всему отечественному спорту. Марзалюк это не понравилось, поэтому она выразила свое недовольство. Она сказала: «У меня все хорошо, почему я должна рассуждать о каком-то давлении на кого-то? Давайте сделаем соответствующее заявление, составим письмо от лица тех спортсменов, кто работает и тренируется спокойно», – сказал Долидович.

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Известный белорусский лыжник Сергей Долидович поделился мнением о высказывании Василисы Марзалюк, где она рассказала об инициативе некоторых белорусских...
 
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