|
Кудин объявлен в розыск
19.11.2020 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боец Алексей Кудин объявлен в розыск.
Сегодня в молодечненском суде
После двух часов заседание продолжилось. Судья Дубовик получила рапорт от сотрудника Молодечненского РОВД. В нем милиционер написал, что приехал домой к Алексею Кудину, но его не оказалось дома. Жена Кудина сказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефон не отвечает.
Судья отметила, что Кудина (если его найдут) будут удерживать в СИЗО в Жодино. Пока уголовное дело приостановлено.
Добавим. что Кудина задержали в августе, он провел несколько недель в следственном изоляторе в Жодино. После его перевели под домашний арест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боец Алексей Кудин объявлен в розыск.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)