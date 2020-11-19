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Кудин объявлен в розыск

19.11.2020 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Алексей Кудин объявлен в розыск.

Сегодня в молодечненском суде должно было состояться первое заседание по делу спортсмена, однако он не явился. Суд постановил принудительно доставить его к 14:30.

После двух часов заседание продолжилось. Судья Дубовик получила рапорт от сотрудника Молодечненского РОВД. В нем милиционер написал, что приехал домой к Алексею Кудину, но его не оказалось дома. Жена Кудина сказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефон не отвечает.

Судья отметила, что Кудина (если его найдут) будут удерживать в СИЗО в Жодино. Пока уголовное дело приостановлено.

Добавим. что Кудина задержали в августе, он провел несколько недель в следственном изоляторе в Жодино. После его перевели под домашний арест.

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Белорусский боец Алексей Кудин объявлен в розыск.
 
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